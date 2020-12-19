عبر الإنترنت.. ضبط سيدة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بمصر القديمة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب، القبض على ساقطة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب مصر القديمة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

كانت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، أفادت بوجود صفحة على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة المشار إليها، وتم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي.

وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما تم ضبط (عدد 1 هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.