أخبار عاجلة

تسجيل 2499 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن -
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض -
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: وصلنا على متن رحلة تاريخية من تل أبيب إلى الرباط -
كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة -
المغرب: الاتفاق مع إسرائيل تضمن فتح مكاتب اتصال بالبلدين -
الاستخبارات العسكرية العراقية: إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا -
تفحم محتويات غرفة في حريق شقة بالبراجيل -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الإمارات تنشر توعوي بشأن مواد إثارة الكراهية

Print
الإمارات تنشر فيديو توعوي بشأن مواد إثارة الكراهية الإمارات تنشر توعوي بشأن مواد إثارة الكراهية

مصراوي Masrawy

11:30 ص السبت 19 ديسمبر 2020

(وكالات):

أعلنت النيابة العامة في الإمارات، اليوم السبت، أن حيازة وتوزيع محررات ومطبوعات وتسجيلات بقصد إثارة خطاب الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.

ونشرت النيابة العامة، توعوي على حسابها عبر تويتر، أوضحت من خلالها عقوبة حيازة وتوزيع محررات ومطبوعات وتسجيلات بقصد إثارة خطاب الكراهية.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مئتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

ووفق النيابية، يعاقب بذات العقوبة كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الإمارات حريصة على تعزيز ثقافة التسامح، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية، حيث ضمنت ذلك في دستورها الذي يستند إلى مبادئ احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والحفاظ على كرامته وسلامته بدون تمييز، وتُرجمت هذه القيم والمبادئ من خلال التشريعات والقوانين التي تحظر الإساءة إلى الأديان والتمييز والعنصرية، وتجرم كل قول أو فعل أو عمل من شأنه إثارة خطاب الكراهية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان"

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان"

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

شبكة عيون الإخبارية