ارتفاع حصيلة ضحايا حادث "صحراوي قنا" إلى 14 مصابًا وحالتي وفاة

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ارتفعت أعداد الضحايا، في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي، بمركز أبوتشت شمالي قنا، إلى حالتي وفاة و 14 مصابًا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بناحية مركز أبوتشت شمالي قنا، أسفر عن مصرع مواطنين وإصابة 14 آخرين.

جرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.