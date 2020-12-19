لمواجهة كورونا.. مصادرة 15 شيشة بمقاهي مخالفة في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

شنت رئاسة مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، حملات تفتيشية بالتنسيق مع قوات الشرطة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المقاهي والكافتريات للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

أسفرت الحملات عن ضبط 15 شيشة من مقاهي مخالفة بطريق أبو الأخضر بالوحدة المحلية بالزهراءو؛ تبين تقديمها "شيشة" لروادها، وجرى مصادرة الشيش من المقاهي المخالفة، تمهيدًا لإعدامها، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.