بالصور.. دهان البلدورات وتهذيب الأشجار بشوارع طور سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

تفقد أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، أعمال النظافة ودهانات البلدورات بشارع الشهيد أحمد حمدي، في إطار الارتقاء بمستوى النظافة والتجميل في المدينة.

وقال رئيس المدينة، إنه جاري تهذيب وقص الأشجار بالحدائق العامة، للارتقاء والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري.

وأكد رئيس مدينة الطور أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير المدينة، والتي تتضمن تطوير ميناء الصيد، واستكمال أعمال إنشاء مسجد الروضة بحي المروة، والمقام على مساحة 2350 مترًا، بتكلفة 11 مليون جنيه، ويعد أكبر مسجد أقيم بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جرى التواصل مع أصحاب الأكشاك الخاصة بأنشطة البقالة أو المشروبات السريعة، لتغيير التصميمات الخاصة بها، وتصميمها بشكل حضاري وموحد في جميع أحياء المدينة، إضافة إلى أنه جاري استكمال منطقة السوق الحضاري بحي النصر، لخدمة أكثر من 5 أحياء سكنية، ومن المقرر أن يجري نقل محلات الدواجن من شارع المنشية للسوق الحضاري، ضمن مرحلة التطوير الحضاري الخاصة بالمدينة.