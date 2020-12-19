أخبار عاجلة

تسجيل 2499 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن -
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض -
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: وصلنا على متن رحلة تاريخية من تل أبيب إلى الرباط -
كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة -
المغرب: الاتفاق مع إسرائيل تضمن فتح مكاتب اتصال بالبلدين -
الاستخبارات العسكرية العراقية: إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا -
تفحم محتويات غرفة في حريق شقة بالبراجيل -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وزير الري يتفقد تجربة ري الأراضي بمياه الصرف الزراعي في السويس

Print
وزير الري يتفقد تجربة ري الأراضي بمياه الصرف الزراعي في السويس وزير الري يتفقد تجربة ري الأراضي بمياه الصرف الزراعي في السويس

مصراوي Masrawy

11:17 ص السبت 19 ديسمبر 2020

السويس- حسام الدين أحمد:

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، محطة الأبحاث التابعة للمركز القومي لبحوث المياه للوقوف على تجربة استصلاح أرض بور وزراعتها باستخدام مياه الصرف الزراعي.

وتبلغ مساحة المنطقة المستهدفة للبحث 15 فدان أرض بور شديدة الملوحة بقرية المشروع، وأجرى مركز بحوث المياه أعمال التطهير للتربة وتخفيف نسبة الملوحة باستخدام ناتج طمي الترعة وخلطها بتربة طينية.

واستمع وزير الموارد المائية والري لشرح مفصل من الدكتور عماد فوزي الباحث بالمركز القومي لبحوث المياه عن خطوات تجهيز المنطقة المستهدفة وتحويلها من درجة ملوحة تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف جزء في المليون، وإزالة طبقة الملوحة لتصبح الأرض صالحة للزراعة مع تجربة أنواع متعددة من البقوليات والأشجار المثمرة.

وقال الباحث عماد فوزي خلال إن تكلفة تطهير الفدان الواحد بلغت ١٠ آلاف جنيه، في المنطقة التي تعد إحدى أصعب المناطق للمعالجة والاستصلاح بسبب ارتفاع نسبة ملوحتها.

وقال اللواء عبدالمجيد صقر إن كمية مياه الصرف الزراعي المالحة تقدر يوميًا بـ 530 ألف متر مكعب تصرف في قناة السويس ولا يستفاد منها.

وأوضح الدكتور عبد العاطي إن الهدف من التجربة الأولى من نوعها في السويس هي التعامل مع مياه الصرف الزراعي المالحة واستخدامها في الزراعة، إذ تعاني السويس من نقص مياه الري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية