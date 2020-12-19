وزير الري يتفقد تجربة ري الأراضي بمياه الصرف الزراعي في السويس

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مصراوي Masrawy

السويس- حسام الدين أحمد:

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، محطة الأبحاث التابعة للمركز القومي لبحوث المياه للوقوف على تجربة استصلاح أرض بور وزراعتها باستخدام مياه الصرف الزراعي.

وتبلغ مساحة المنطقة المستهدفة للبحث 15 فدان أرض بور شديدة الملوحة بقرية المشروع، وأجرى مركز بحوث المياه أعمال التطهير للتربة وتخفيف نسبة الملوحة باستخدام ناتج طمي الترعة وخلطها بتربة طينية.

واستمع وزير الموارد المائية والري لشرح مفصل من الدكتور عماد فوزي الباحث بالمركز القومي لبحوث المياه عن خطوات تجهيز المنطقة المستهدفة وتحويلها من درجة ملوحة تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف جزء في المليون، وإزالة طبقة الملوحة لتصبح الأرض صالحة للزراعة مع تجربة أنواع متعددة من البقوليات والأشجار المثمرة.

وقال الباحث عماد فوزي خلال إن تكلفة تطهير الفدان الواحد بلغت ١٠ آلاف جنيه، في المنطقة التي تعد إحدى أصعب المناطق للمعالجة والاستصلاح بسبب ارتفاع نسبة ملوحتها.

وقال اللواء عبدالمجيد صقر إن كمية مياه الصرف الزراعي المالحة تقدر يوميًا بـ 530 ألف متر مكعب تصرف في قناة السويس ولا يستفاد منها.

وأوضح الدكتور عبد العاطي إن الهدف من التجربة الأولى من نوعها في السويس هي التعامل مع مياه الصرف الزراعي المالحة واستخدامها في الزراعة، إذ تعاني السويس من نقص مياه الري.