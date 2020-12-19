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تسجيل 2499 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:25 مساءً
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:18 مساءً
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: وصلنا على متن رحلة تاريخية من تل أبيب إلى الرباط
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
المغرب: الاتفاق مع إسرائيل تضمن فتح مكاتب اتصال بالبلدين
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
الاستخبارات العسكرية العراقية: إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
تفحم محتويات غرفة في حريق شقة بالبراجيل
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان"
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:01 مساءً
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:01 مساءً
الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
عبير صبري وجومانا مراد يهديان جائزتهما لأزواجهما في دير جيست
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 19 ديسمبر 2020 11:54 صباحاً
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