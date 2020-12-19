مع بداية 2021.. رخص بناء المساكن مقصورة على المقاول المرخّص له

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"المقاولين" تؤكد اكتمال تطوير العقود النموذجية والقانونية

أعلن المهندس ثابت آل سويد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، أنه اعتبارًا من بداية 2021، لن تصدر رخصة بناء للمساكن إلا إذا كان هناك تعاقد مع مقاول مُرخص له، لافتاً إلى أن المقاول سيكون مُلزمًا بالتأمين على المبنى لمدة عشر سنوات ضد أي عيوب.

جاء ذلك في حديثه لـ"برنامج ياهلا" على قناة روتانا خليجية؛ حيث أكد "آل سويد" أن الهيئة تدعم التخصصية بحيث تستطيع الشركات الوصول إلى المقاولين المتخصصين.

وأوضح أن لدى الهيئة العديد من المبادرات التي تركز على فرصة المقاول للحصول على مشروعات.

وأفاد أنه تم اكتمال تطوير العقود النموذجية لقطاع المقاولات التي تشمل جميع البنود الفنية والقانونية لحفظ حقوق المالك والمقاول؛ حيث ستكون متاحة إلكترونيًّا خلال الأسبوعين القادمين.