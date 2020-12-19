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غرفة صغيرة فاجأت الناس.. شاهد وتعرَّف على بائعة الورد المقعدة وقصتها

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قالت: لم تقف الإعاقة عائقاً في تحقيق طموحي.. درست وأدير المحل الآن بنفسي

غرفة صغيرة فاجأت الناس.. شاهد وتعرَّف على بائعة الورد المقعدة وقصتها

لم تمنع الإعاقة بائعة الورد، أمل حكمي؛ (29 عاماً)، من الاعتماد على نفسها في كثير من أمور حياتها منذ صغرها، وهو ما دفعها إلى البحث عن شغفها والإبداع فيه لتظل أيقونة للكفاح والأمل وملهمة لكثير من قريناتها.

وقالت "أمل"؛ التي تعاني إعاقة حركية لبرنامج "mbc في أسبوع": "بعد أن تخرجت فكرت أن أفتح لي مشروعاً، ولقيت أن الورد مكملٌ لشغفي؛ لأني منذ صغري وأنا أعشق وأحب الفنون".

وأضافت: "بدأت قصتي مع الورد قبل 4 أعوام عندما حوّلت غرفة صغيرة من منزلنا إلى مكان لتجهيز الورد وبيعه، ولقيت الفكرة إقبالاً واستحساناً من الناس حتى إنهم فُوجئوا بها".

وأكدت "أمل"؛ أن الإعاقة لم تقف في يوم من الأيام عقبة أمامها نحو تحقيق طموحاتها وأحلامها وشغفها، وقالت: "من صغري وأنا أعتمد على نفسي وأكملت دراستي دون أيّ صعوبات أو معوقات، والآن أنا بنفسي أقوم بإدارة المحل وأشرف عليه".

غرفة صغيرة فاجأت الناس.. شاهد وتعرَّف على بائعة الورد المقعدة وقصتها

غرفة صغيرة فاجأت الناس.. شاهد وتعرَّف على بائعة الورد المقعدة وقصتها

غرفة صغيرة فاجأت الناس.. شاهد وتعرَّف على بائعة الورد المقعدة وقصتها

غرفة صغيرة فاجأت الناس.. شاهد وتعرَّف على بائعة الورد المقعدة وقصتها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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