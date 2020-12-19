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تدين تفجيراً بأفغانستان استهدف تجمعاً لقراءة القرآن وأسفر عن مقتل وإصابة أطفال

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السعودية تدين تفجيراً بأفغانستان استهدف تجمعاً لقراءة القرآن وأسفر عن مقتل وإصابة أطفال تدين تفجيراً بأفغانستان استهدف تجمعاً لقراءة القرآن وأسفر عن مقتل وإصابة أطفال
"الخارجية" جدّدت رفض المملكة تلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات

السعودية تدين تفجيراً بأفغانستان استهدف تجمعاً لقراءة القرآن وأسفر عن مقتل وإصابة أطفال

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعاً لقراءة القرآن في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال.

وجددت الوزارة رفض المملكة تلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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