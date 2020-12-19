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الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل اليمنية: دور محوري للسعودية

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الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية: دور محوري للسعودية الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل اليمنية: دور محوري للسعودية
خارجية أبو ظبي: ندعم كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه

الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية: دور محوري للسعودية

رحبت دولة الإمارات بتنفيذ اتفاق الرياض بين اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية في اليمن، معربة عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، على الدور المحوري للسعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه.

ووفق "وانم" شددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي يتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي، وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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