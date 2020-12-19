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ساعات ويبدأ الشتاء رسميا.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

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ساعات ويبدأ الشتاء رسميا.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة ساعات ويبدأ الشتاء رسميا.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

مصراوي Masrawy

11:18 ص السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الـ72 ساعة المقبلة، يشهد حالة من الاستقرار مع احتمالية سقوط الأمطار على بعض المحافظات.

وأضاف الخبراء، أن الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية دافئ على المناطق الجنوبية خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وتابع الخبراء، درجات الحرارة تعود إلى معدلتها الطبيعية، لتسجل على القاهرة 21 درجة، والسواحل الشمالية 20 درجة، وتتراوح على المناطق الجنوبية بين 22 و26 درجة، بينما خلال فترات الليل تتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 10 وحتى 13 درجة.

وأشار الخبراء إلا أنه يفصلنا عن فصل الشتاء سوى ساعات قليلة حيث يبدأ جغرافيا يوم 21 ديسمبر الجاري، لكن كل المؤشرات حتى الآن تدل على استقرار حالة الطقس خلال الفترة الحالية.

وأوضح الخبراء أنه يوجد فرص لسقوط أمطار غير مؤثرة وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والرياح معتدلة على أغلب المناطق.

وأكد الخبراء أن أهم ظاهرة جوية خلال طقس الأيام المقبلة هي الشبورة المائية والتي تكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.​

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