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مسؤول أمريكي يُقر بظهور أعراض حساسية لدى بعض متلقي لقاح "فايزر"

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مسؤول أمريكي يُقر بظهور أعراض حساسية لدى بعض متلقي لقاح "فايزر" مسؤول أمريكي يُقر بظهور أعراض حساسية لدى بعض متلقي لقاح "فايزر"

مصراوي Masrawy

11:09 ص السبت 19 ديسمبر 2020

وكالات:

أقرّ مسؤول صحي أمريكي بأن لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية المُضاد لفيروس كورونا، تسبب في رد فعل تحسسي لدى عدد من الذين خضعوا للتطعيم به في الولايات المتحدة.

وصرح مدير مركز تقييم البيولوجيا والأبحاث في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بيتر ماركس، بأن التحقيق جار في ظهور أعراض تحسسية لدى خمسة أشخاص على الأقل بعد تلقيهم اللقاح، بحسب "رويترز".

وأشار في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إلى تسجيل هذه الحالات في أكثر من ولاية، منها ألاسكا.

ورجح المسؤول الأمريكي سبب ظهور هذه الأعراض غير المتوقعة إلى مادة بولي إيثيلين جلايكول (PEG) التي يضمها لقاح "فايزر" وكذلك لقاح شركة "موديرنا" الذي اعتمدته الولايات المتحدة أمس الجمعة.

وذكّرت وسائل إعلام بتقارير عن حالتين مشابهتين وقعتا الأسبوع الماضي في بريطانيا حيث انطلقت حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "فايزر".

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مصراوي Masrawy

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