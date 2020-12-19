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المبعوث الأممي إلى اليمن يرحب بتطورات تنفيذ اتفاق الرياض

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المبعوث الأممي إلى اليمن يرحب بتطورات تنفيذ اتفاق الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن يرحب بتطورات تنفيذ اتفاق الرياض

مصراوي Masrawy

10:59 ص السبت 19 ديسمبر 2020

نيويورك- أ ش أ:

رحّب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ "اتفاق الرياض" من خلال تشكيل حكومة كفاءات سياسية باليمن.

ووصف جريفيث - وفقا لما أوردته قناة "العربية" ، السبت - هذه الخطوة بـ "المهمة" لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، معتبرا إياها خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن.

وأشار إلى ضرورة القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في مجلس الوزراء ومناصب صنع القرار، لا سيما بعد السابقة التاريخية التي حددها الانتقال السياسي في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني.

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