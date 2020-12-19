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الإسكان: 255 ألفا سجلوا بياناتهم بشقق "سكن لكل المصريين" والتقديم حتى 28 ديسمبر ​

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الإسكان: 255 ألفا سجلوا بياناتهم بشقق "سكن لكل المصريين" والتقديم حتى 28 ديسمبر ​ الإسكان: 255 ألفا سجلوا بياناتهم بشقق "سكن لكل المصريين" والتقديم حتى 28 ديسمبر ​

مصراوي Masrawy

11:11 ص السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نحو 20 ألف مواطن تمكنوا أمس وأمس الأول من تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص لحجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين".

وأضافت عبدالحميد، في بيان، اليوم السبت، أن الموقع الإلكتروني شهد منذ أيام ضغوطات وكثافات كبيرة من الراغبين في الحجز، وهو ما أدى إلى شكاوى بعض المواطنين، من عدم تمكنهم من تسجيل بياناتهم، مشيرة إلى أنه تم إجراء تحديثات بالموقع، وهو حاليا يعمل بكفاءة عالية، وعدد كبير يقوم بتسجيل بياناته بيسر.

وأشارت عبدالحميد إلى أن عدد من اشتروا كراسات الشروط وصل حتى الآن إلى نحو 410 آلاف مواطن، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز لنحو 310 آلاف مواطن، وعدد من سجلوا بياناتهم على الموقع 255 ألفا، مشيرة إلى أن تسجيل البيانات على الموقع مستمر حتى 28 ديسمبر الجاري.

وأوضحت أن غدا الأحد، 20 ديسمبر 2020، هو آخر موعد لسداد مُقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمن يرغب في التقدم على مشروعات مُنخفضي الدخل ضمن المُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط خلال المدة المُحددة كما سبق الإعلان عنها حتى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق للمواطنين فقط الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمُنخفضي الدخل يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فيما يخص الوحدات المطروحة ضمن مشروعات متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" فسبق أن تقرر مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020 بدلاً من 21 ديسمبر 2020.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" للتقدم في 1 نوفمبر 2020 وذلك في عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضي الدخل، حيث تم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهي: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوي الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة.

أما فيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل فقد تم إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهي: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق اكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بني سويف الجديدة.

وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أي تساؤل أو استفسار يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.​

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