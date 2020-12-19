تأجيل جلسة رد المحكمة في قضية قتل سيدة حرقًا بالإسكندرية

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الإسكندرية– محمد عامر:

قررت الدائرة الثالثة مدني بمحكمة استئناف الإسكندرية المنعقدة بأبيس اليوم السبت، تأجيل جلسة رد الدائرة الأولى جنايات التي تنظر قضية المتهم بحرق سيدة الإسكندرية إلى جلسة 21 ديسمبر الجاري لإحضار طالب الرد من محبسه لعدم وجود توكيل منه إلى محاميه.

كان محامي المتهم "إبراهيم.ا" تقدم بطلب رد هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق ومحمد فؤاد، خلال أولى جلسات نظر القضية.

وقررت محكمة استئناف الإسكندرية إحالة الطلب المقدم من محامي المتهم إلى الدائرة المدنية الثالثة، للنظر فيها سواء باستمرار القضية أمام ذات الدائرة أو إحالتها إلى دائرة أخرى.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة "إبراهيم.ا" إلى محاكمة عاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لسامية حجازي، ربة منزل، حرقًا.

وتبين من التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، انتقامًا من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة "البنزين" سريعة الاشتعال وقداحة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم المذكور اقتحم غرفة نومها، وسكب عليها "البنزين" وسحبها عنوة إلى خارج المسكن ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها.