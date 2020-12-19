أخبار عاجلة

بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض -
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: وصلنا على متن رحلة تاريخية من تل أبيب إلى الرباط -
كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة -
المغرب: الاتفاق مع إسرائيل تضمن فتح مكاتب اتصال بالبلدين -
الاستخبارات العسكرية العراقية: إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا -
تفحم محتويات غرفة في حريق شقة بالبراجيل -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
مصطفى الفقي: إدارة بايدن لن تتخذ مواقف حيادية في ملف حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل جلسة رد المحكمة في قضية قتل سيدة حرقًا بالإسكندرية

Print
تأجيل جلسة رد المحكمة في قضية قتل سيدة حرقًا بالإسكندرية تأجيل جلسة رد المحكمة في قضية قتل سيدة حرقًا بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:11 ص السبت 19 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

قررت الدائرة الثالثة مدني بمحكمة استئناف الإسكندرية المنعقدة بأبيس اليوم السبت، تأجيل جلسة رد الدائرة الأولى جنايات التي تنظر قضية المتهم بحرق سيدة الإسكندرية إلى جلسة 21 ديسمبر الجاري لإحضار طالب الرد من محبسه لعدم وجود توكيل منه إلى محاميه.

كان محامي المتهم "إبراهيم.ا" تقدم بطلب رد هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق ومحمد فؤاد، خلال أولى جلسات نظر القضية.

وقررت محكمة استئناف الإسكندرية إحالة الطلب المقدم من محامي المتهم إلى الدائرة المدنية الثالثة، للنظر فيها سواء باستمرار القضية أمام ذات الدائرة أو إحالتها إلى دائرة أخرى.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة "إبراهيم.ا" إلى محاكمة عاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لسامية حجازي، ربة منزل، حرقًا.

وتبين من التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، انتقامًا من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة "البنزين" سريعة الاشتعال وقداحة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم المذكور اقتحم غرفة نومها، وسكب عليها "البنزين" وسحبها عنوة إلى خارج المسكن ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية