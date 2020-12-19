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تسلسل زمني| من التقى بمحافظ الإسكندرية قبل إعلان إصابته بكورونا؟

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تسلسل زمني| من التقى بمحافظ الإسكندرية قبل إعلان إصابته بكورونا؟ تسلسل زمني| من التقى بمحافظ الإسكندرية قبل إعلان إصابته بكورونا؟

مصراوي Masrawy

10:51 ص السبت 19 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

أصيب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19"، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له التي أجريت له.

ووفقًا لبيان صادر عن المركز الإعلامي لمحافظة الإسكندرية، مساء أمس، يتمتع المحافظ بصحة جيدة ويخضع للعزل المنزلي خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد.

ويستعرض "مصراوي" بالتسلسل الزمني آخر لقاءات وجولات محافظ الإسكندرية خلال الأسبوع الماضي قبل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد:

الأحد 13 ديسمبر الجاري، التقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بوفد من نقابة الأقزام بالإسكندرية، لبحث مشاكلهم ومطالبهم.

الاثنين 14 ديسمبر، أجرى المحافظ جولة على كورنيش الإسكندرية، لمتابعة استعدادات الأحياء وشركة الصرف الصحي لموجة الطقس السيئ، كما تفقد الشريف أعمال إخماد الحريق الذي اندلع بـ "مخزن روما" التابع لمصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية.

الثلاثاء 15 ديسمبر، أجرى المحافظ جولة تفقدية لمتابعة جهود كسح مياه الأمطار بعزبة الشامي بحي المنتزه أول، بحضور عدد من المسئولين التنفيذيين.

الأربعاء 16 ديسمبر، استقبل الشريف بمكتبه چانينا إيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون وزيادة العلاقات بين الجانبين.

الخميس 17 ديسمبر، استقبل المحافظ تران تهانه كونج، سفير فيتنام بالقاهرة، لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

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