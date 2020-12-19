ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى العديسات للعزل الصحي بالأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

أجرى فريق طبي بمستشفى العديسات للعزل الصحي جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، بقيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، والدكتور محمد عجمي نائب مدير المستشفى، عملية ولادة قيصرية لسيدة في العقد الثالث من عمرها مصابة بفيروس كورونا.

وأجريت الولادة تحت إشراف فريق طبي ضم كل من الدكتور الطيب عبدالعال مدرس أمراض النساء والتوليد بجامعة جنوب الوادي، والدكتور مصطفى يحيى أخصائي التخدير، والدكتورة أسماء جمال طبيب النساء والتوليد، والدكتور سعيد الخطيب طبيب الأطفال والمبتسرين، والدكتور عمرو الشاذلي مدير الصيادلة، وعدد من التمريض.

وأكد الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى، أن الأم والطفل بصحة جيدة، وهذه هي حالة الولادة الأولى التي تجرى بالمستشفى منذ أن جرى تخصيصه كمستشفى عزل صحي.