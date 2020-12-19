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أبناء الفنان أحمد منيب يزورون مستشفى السرطان التخصصي بالأقصر

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أبناء الفنان أحمد منيب يزورون مستشفى السرطان التخصصي بالأقصر أبناء الفنان أحمد منيب يزورون مستشفى السرطان التخصصي بالأقصر

مصراوي Masrawy

10:45 ص السبت 19 ديسمبر 2020

الأقصر– محمد محروس:

زار أبناء ومحبي الفنان النوبي الراحل أحمد منيب مستشفى سرطان الأطفال التخصصي بالأقصر، وأنشدوا عددا من أغانيه الشهيرة.

وضمت الزيارة الفنان خالد منيب، والفنان فتحي منيب نجلي الفنان الراحل أحمد منيب، وعادل منيب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "نحمي تراثنا"، والفنان النوبي محمد داود، والفنان عمرو مختار، ورجل الأعمال خالد حجي.

واستمرت الزيارة أكثر من ساعة حرص خلالها الوفد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المستشفى.

وتفقد الوفد المستشفى وتعرفوا من خلال فريق العلاقات العامة على إمكانياته الطبية والإدارية وخطوات استقبال الأطفال المرضى وعلاجهم.

واستمع الأطفال لعدد من الأغاني الشهيرة للفنان أحمد منيب منها " الدنيا برد، وصدقني يا صاحبي، ومشتاقين يا ناس لبلاد الدهب".

وقال الفنان خالد منيب، مؤسس فرقة منيب باند، إنه لم يتخيل أن يكون فى الصعيد مستشفى بهذه الإمكانيات الرائعة والخدمة والجودة العالية، موجهًا الشكر للقائمين على المستشفى.

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