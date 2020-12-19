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الصين ثالث دولة تحصل على عينة من تربة سطح القمر

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الصين ثالث دولة تحصل على عينة من تربة سطح القمر الصين ثالث دولة تحصل على عينة من تربة سطح القمر

مصراوي Masrawy

10:50 ص السبت 19 ديسمبر 2020

بكين- (د ب أ):

جلب المسبار الفضائي الصيني "تشانج-اي-5"، عينات من تربة سطح القمر وزنها حوالي 1731 جراما ، وتم نقل العينات إلى فرق البحث الصينية صباح السبت، حسبما ذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية.

وسيجري علماء عمليات تخزين وتحليل وبحث لأول عينات تحصل عليها البلاد من جسم خارج كوكب الأرض، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وفي وقت سابق الخميس، أفاد التلفزيون الحكومي الصيني بهبوط المسبار في أحد السهول في منغوليا الداخلية في شمال الصين.

وبهذه المهمة تصبح الصين ثالث دولة تجلب عينات من القمر إلى الأرض ، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، وهذه هي المرة الأولى منذ 44 عامًا التي يتم فيها الحصول على عينات من تربة القمر وصخوره إلى الأرض.

وتمثل عودة المسبار المحطة الأخيرة في مهمة استمرت 23 يوما ، وتضمنت هبوط المركبة الفضائية على سطح القمر ، وجمع عينات من التربة والصخور ، والصعود والالتحام بمركبة تدور في مدار حول القمر ، وأخيراً القيام برحلة العودة إلى الأرض التي استمرت أربعة أيام.

وخلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أحضرت مهام أبولو الأمريكية 380 كيلوجراما من الصخور القمرية إلى الأرض، بينما أحضر الاتحاد السوفيتي السابق نحو 300 جرام من التربة في مهام غير مأهولة.

و"تشانج إي 5"جزء من برنامج فضاء صيني طموح، يتضمن أيضا بناء محطة فضائية بحلول عام 2022 وإرسال مهمة استكشاف لكوكب المشترى بحلول عام 2029 .

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