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الصين تقرر تطعيم "مجموعات رئيسية" بلقاحات كورونا خلال الشتاء والربيع

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الصين تقرر تطعيم "مجموعات رئيسية" بلقاحات كورونا خلال الشتاء والربيع الصين تقرر تطعيم "مجموعات رئيسية" بلقاحات كورونا خلال الشتاء والربيع

مصراوي Masrawy

10:42 ص السبت 19 ديسمبر 2020

بكين- أ ش أ:

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، بدء عملية تلقيح بعض المجموعات الرئيسية بلقاحات "كوفيد-19" خلال فترة الشتاء والربيع.

وقال نائب رئيس اللجنة تسنغ يي شين - في تصريح خلال مؤتمر صحفي اليوم - إن الصين ستعطي الأولوية لتطعيم المجموعات الأكثر عرضة للخطر، خاصة الذين يعملون في مجال النقل في سلسلة التبريد، الرعاية الصحية، عمال الموانيء، مفتشي الجمارك، العاملين في مجال مكافحة الأمراض، العاملين في أسواق المزارعين، أسواق المأكولات البحرية، وموظفي النقل العام.

وأضاف شين أنه في المستقبل، ومع اعتماد اللقاحات وزيادة قدرة الإنتاج والإمدادات، سيتم تعميم أعمال التطعيم بشكل كامل، مع ضمان حصول كل من يستوفي الشروط على التطعيم في الوقت المحدد.

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