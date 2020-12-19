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الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الجديدة في اليمن

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الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الجديدة في اليمن

مصراوي Masrawy

10:39 ص السبت 19 ديسمبر 2020

أبوظبي-أ ش أ:

رحبت الإمارات بتنفيذ اتفاق الرياض بين اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية في اليمن، معربة عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، السبت- على الدور المحوري للسعودية الشقيقة في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.

وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

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مصراوي Masrawy

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