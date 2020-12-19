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الخارجية الأمريكية : نعتزم إغلاق آخر قنصلياتنا في

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الخارجية الأمريكية : نعتزم إغلاق آخر قنصلياتنا في روسيا الخارجية الأمريكية : نعتزم إغلاق آخر قنصلياتنا في

مصراوي Masrawy

10:38 ص السبت 19 ديسمبر 2020

واشنطن- أ ش أ:

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونجرس بنيتها إغلاق آخر قنصليتين لها في بسبب ما حددته الأخيرة لعدد الدبلوماسيين المسموح لهم دخول البلاد.

وذكر خطاب أرسلته الخارجية الأمريكية لقادة الكونجرس - وحصلت على نسخه منه صحيفة "ذا هيل" - بأن الإدارة الأمريكية قالت إنها سوف تقوم بإغلاق قنصليتها في فلاديفوستوك بشكل دائم وتوقف العمل مؤقتًا في قنصليتها في يكاترينبرج.

وبحسب الخطاب، اتُخِذ قرار الإغلاق قبل ثلاثة أيام من ورود أنباء عن اختراق كبير لوكالات حكومية أمريكية، يُعتقد بأن وحدة تجسس إلكتروني روسية قامت بتنفيذها.

وذكر أن قرار إغلاق القنصليتين جاء "ردا على التحديات المستمرة التي يواجهها موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا على ضوء قرار الحد الأقصى لعدد الأفراد الذي فرضته روسيا عام 2017 على البعثة الأمريكية والأزمة الناتجة مع روسيا بشأن التأشيرات الدبلوماسية".

وسبق أن أمرت موسكو، واشنطن، بإغلاق سفارتها في سان بطرسبرج في إطار خلاف دبلوماسي نشب بينهما على خلفية بشأن قضية تسميم جاسوس روسي سابقً في بريطانيا.

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