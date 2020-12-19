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هذه المادة الغذائية تحمي من سرطان الأمعاء.. احرص على تناولها

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هذه المادة الغذائية تحمي من سرطان الأمعاء.. احرص على تناولها هذه المادة الغذائية تحمي من سرطان الأمعاء.. احرص على تناولها
تحتوي على نسبة عالية من فيتام В9 وحمض الفوليك وفيتامين С

هذه المادة الغذائية تحمي من سرطان الأمعاء.. احرص على تناولها

نصحت الدكتورة سفيتلانا فوس، أخصائية التغذية، بإدراج البروكلي في النظام الغذائي؛ لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالمواد المفيدة، وتناوله بانتظام يحسن عمل الأمعاء.

ووفقًا لأخصائية التغذية: تحتوي هذه المادة النباتية على نسبة عالية من فيتامين В9 (حمض الفوليك) وفيتامين С وبيتا كاروتين. كما أن البروكلي مصدر مهم للألياف الغذائية التي تساعد على مكافحة الإمساك، وتسهل عمل الأمعاء و"تحميها من مرض السرطان".

وأضافت وفق اليوم: "ولكن هناك ما يمنع تناول البروكلي وملفوف بروكسل والقرنبيط وغيرها من أنواع نباتات الفصيلة الصليبية؛ حيث إن هذه النباتات قد تؤثر سلبًا في صحة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في عمل الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)؛ لأن مركبات الإيزوثيوسيانات الموجودة في البروكلي تمنع امتصاص اليود؛ ما يزيد من نقصه في الجسم".

وتشير الخبيرة إلى أنه عند استخدام البروكلي في التغذية بصورة صحيحة (يفضل تناوله نصف مطبوخ)؛ ما يساعد على تخفيض الوزن، وإطالة فترة الشباب وتعزيز الصحة بصورة عامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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