هل تلوح عاصفة ثلجية؟ "المسند" يجيب راسماً خريطة سادس أيام المطرية الـ 5

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فيما توقعت "الأرصاد" سماءً غائمة تتخللها سحب ممطرة بشرق المملكة ووسطها

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تهطل منها زخات مطرية على أجزاءٍ محدودة من مناطق عدة.

وقال "المسند"؛ مفصلاً: "اليوم السادس من الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم، ومن المتوقع أن تتشكل السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء محدودة من: #القصيم #سدير #الزلفي #الوشم العاصمة #الرياض و#الشرقية (بصفة عامة الحالات المطرية في المربعانية تعد قليلة وضعيفة).. هذا والله أعلم".

وتابع: "لا تزال #المربعانية معتدلة ورحيمة، ولا يلوح في الأفق ـولله الحمدـ حتى خمسة أيام قادمة أي موجة برد لاسعة قارسة، أو عاصفة ثلاجية".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق المملكة ووسطها، ورياحاً نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنوّرة.

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