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"برونزيتان" لجامعة سوهاج في بطولة كمال الأجسام بطنطا.. صور

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"برونزيتان" لجامعة سوهاج في بطولة كمال الأجسام بطنطا.. صور "برونزيتان" لجامعة سوهاج في بطولة كمال الأجسام بطنطا.. صور

مصراوي Masrawy

10:07 ص السبت 19 ديسمبر 2020

سوهاج– عمار عبدالواحد:

فاز منتخب كمال الأجسام بجامعة سوهاج بميداليتين برونزيتين لحصوله على المركز الثالث في بطولة كمال الأجسام على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت بجامعة طنطا ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي ٤٨.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الدورة ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا سنويًا، وتضم مختلف أنواع الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

وأضاف "عزيز" أن البطولة شارك فيها ٩٦ طالبًا من مختلف الجامعات المصرية والمعاهد العليا، مشيرًا إلى أن الجامعة مثلها وفد مكون من ٥ طلاب من أبطال منتخب كمال الأجسام، وانتهت المنافسات بفوز الجامعة بالمركز الثالث وميداليتين برونزيتين حققهما كل من محمد أبو زيد محمد الطالب بكلية الآداب عن وزن 70 كجم، ومحمد طلعت صابر الطالب بكلية الآداب عن وزن 75 كجم.

وتابع "عزيز" أن الجامعة حصلت أيضًا على المركزين الرابع والخامس، في أوزان ٦٠، ٨٠، ٨٥ كيلو، والذي أحرزه كل من الطالب براء أيمن كامل بكلية التربية الرياضية، الطالب هشام كمال عبدالهادي بكلية الحقوق، الطالب زياد علاء محمود بكلية الحقوق.

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