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"هجمات صاروخية" تستهدف قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان

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"هجمات صاروخية" تستهدف قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان "هجمات صاروخية" تستهدف قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان
4 صواريخ من طراز "بي.إم- 12" أطلقت من فوق شاحنة صغيرة

استهدفت أربعة صواريخ، صباح اليوم السبت، قاعدة "باجرام" الجوية، وهي قاعدة جوية أمريكية رئيسة في أفغانستان، لكن لم يدل مسؤولون حتى الآن بتفاصيل حول احتمال سقوط ضحايا في الحادث.

ووفقا لقناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، فقد تم إطلاق الصواريخ على قاعدة "باجرام" من منطقة "قلندر خيل بإقليم باروان، طبقاً لما قالته وحيدة شاهكار؛ المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان.

وقال عبد الشكور قدوسي؛ حاكم منطقة باجرام، إن الحادث وقع نحو الساعة السادسة والنصف صباح اليوم بالتوقيت المحلي بحسب "الألمانية".

وأضاف، أنه تم نصب 10 صواريخ طراز "بي.إم- 12" على شاحنة صغيرة بمنطقة قلندر خيل، قبل أن يتم إطلاق أربعة من الصواريخ وإبطال مفعول 6 أخرى من قبل الشرطة.

وأشار إلى أنه ليس لديهم أيّ تفاصيل بشأن احتمال حدوث أضرار تعرّضت لها القاعدة بسبب الهجوم الصاروخي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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