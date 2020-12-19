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"الغارديان": دول الاتحاد الأوروبي تشهد زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

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"الغارديان": دول الاتحاد الأوروبي تشهد زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا "الغارديان": دول الاتحاد الأوروبي تشهد زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية: إن دول الاتحاد الأوروبي تشهد زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

"الغارديان" أشارت الى أنه "تم تسجيل 489 حالة وفاة، وأن إجمالي الوفيات تجاوز الـ82 ألف شخص ممن تم تشخيص إصابتهم بالفيروس"، إلا أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى 66 ألف شخص فقط، كما سجلت 28.5 ألف مصاب خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وطبقًا للصحيفة، في إيطاليا، استقرت الزيادة في الإصابات والوفيات في الأيام الأخيرة عند حوالي 18 ألف إصابة في اليوم و680 حالة وفاة، فقد أعلنت خلال الـ24 ساعة الماضية عن تشخيص 17992 مصابًا، وبالتالي تعد إيطاليا واحدة من الدول الأوروبية الثلاث التي واجهت أقوى معدلات الإصابة.

وفي فرنسا سجّل الأطباء أكثر من 60 ألف حالة وفاة ناجمة عن تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وتشير البيانات الصحية إلى أن الوضع مع الإصابة في الأيام الأخيرة يثير القلق.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي المستجد (كوفيد – 19)، أكثر من 2.45 مليون إصابة.


أما في سويسرا تم تسجيل حوالي 4.5 ألف إصابة جديدة كل يوم.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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