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البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض: جهود مخلصة بذلتها

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البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض: جهود مخلصة بذلتها السعودية البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض: جهود مخلصة بذلتها
قالت: خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران

البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض: جهود مخلصة بذلتها السعودية

رحّبت مملكة البحرين بتنفيذ الأطراف اليمنية، ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق الرياض، بوصفه خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلم والاستقرار.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين، بالجهود المخلصة التي بذلتها في هذا الخصوص المملكة العربية ، بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق.

ونوّهت بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم مكونات المجتمع اليمني كافة، وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري، مثمّنة حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا للجمهورية اليمنية وسعيها لتوحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية، وتحقيق السلم والاستقرار في اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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