3 يناير.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزاً" و "بيت الوطن" بالعبور

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الاثنين 8/2/2021، في تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً التكميلية، وقطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور، على أن يتم إحضار كافة المستندات المتعلقة بقطعة الأرض التي تم حجزها طبقاً لكراسة الشروط.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً التكميلية بالبلوك (18099)، خلف الحي التاسع، القطع من 1 : 14، يوم الأحد 3/1/2021، والقطع من 15 : 28، يوم الاثنين 4/1/2021، والقطع من 29 : 42، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 43 : 56، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 57 : 70، يوم الخميس 7/1/2021، وتخصيص يومي الأحد 17/1/2021، والاثنين 18/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمنطقة (D 9)، القطع من 1 : 20، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الاثنين 25/1/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 81 : 95، يوم الأحد 31/1/2021، وتخصيص يومي الأحد 7/2/2021، والإثنين 8/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.​