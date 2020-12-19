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8 قتلى بحريق قسم عناية مركزة لمرضى كورونا بأحد مستشفيات تركيا

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8 قتلى بحريق قسم عناية مركزة لمرضى كورونا بأحد مستشفيات تركيا 8 قتلى بحريق قسم عناية مركزة لمرضى كورونا بأحد مستشفيات تركيا
عطل في نظام خاص بالإمداد بالأكسجين والشرطة بدأت التحقيق بالواقعة

8 قتلى بحريق قسم عناية مركزة لمرضى كورونا بأحد مستشفيات تركيا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم جراء حريق نشب اليوم السبت في غرفة العناية المركزة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة غازي عنتاب جنوب تركيا.

وأعلن مستشفى جامعة SANKO في بيان له، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية؛ أن الحادث المأساوي وقع صباح اليوم السبت بسبب عطل في نظام خاص بالإمداد بالأكسجين.

وتمكّن طاقم المستشفى ورجال الإطفاء من السيطرة على الحريق خلال فترة قصيرة، لكنه أودى بأرواح ثمانية مرضى تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عامًا.

وأوضح بيان المستشفى أن سبعة من الضحايا لقوا حتفهم في موقع الحادث، فيما توفي الأخير خلال نقله إلى مستشفى آخر.

وأكد البيان نقل 14 مريضًا آخرين كانوا يخضعون للعناية المركزة إلى مستشفيات أخرى، مشيرًا إلى أن تحقيقًا بدأ في الحادث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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