تركيا: 8 قتلى في حريق بمستشفى لعلاج مصابي كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

غازي عنتاب/تركيا- (د ب ا):

لقي ثمانية أشخاص حتفهم جراء حريق نشب السبت، في غرفة العناية المركزة للمصابين بفيروس كورونا، بمستشفى جامعة سانكو في غازي عنتاب جنوب تركيا.

وفقًا للبيان الصادر عن المستشفى، اندلع حريق في وحدة العناية المركزة للمصابين بمرض كوفيد -19 بالمستشفى صباح السبت بسبب خلل أصاب جهاز الأكسجين، بحسب قناة "سي ان ان ترك" التركية .

واضاف البيان "نتيجة التدخل السريع لطاقم المستشفى وإدارة الإطفاء في بلدية غازي عنتاب ، تمت السيطرة على الحريق في وقت قصير، فيما توفي 8 مرضى، 7 في وحدة العناية المركزة وواحد أثناء النقل إلى مستشفى آخر.

وأوضح البيان أن "14 مريضا آخرين يخضعون للعلاج في العناية المركزة تم نقلهم إلى مستشفيات ذات عناية مركزة مناسبة، وبدء تحقيق قضائي وإداري في هذا الشأن".