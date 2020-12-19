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مسؤولون: 4 صواريخ تستهدف قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان

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مسؤولون: 4 صواريخ تستهدف قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان مسؤولون: 4 صواريخ تستهدف قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان

مصراوي Masrawy

09:56 ص السبت 19 ديسمبر 2020

كابول- (د ب أ):

أفادت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية بأن أربعة صواريخ استهدفت صباح السبت قاعدة "باجرام" الجوية، وهي قاعدة جوية أمريكية رئيسية في أفغانستان، لكن لم يدل مسؤولون حتى الآن بتفاصيل حول احتمال سقوط ضحايا في الحادث.

وتم إطلاق الصواريخ على قاعدة "باجرام" من منطقة " قلندر خيل بإقليم باروان، طبقا لما قالته وحيدة شاهكار، المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان.

وقال عبد الشكور قدوسي، حاكم منطقة باجرام إن الحادث وقع حوالي الساعة السادسة والنصف صباح اليوم.

وأضاف أنه تم نصب 10 صواريخ طراز "بي.إم-12" على شاحنة صغيرة بمنطقة قلندر خيل، حيث أُطلقت أربعة منهم وأبطل مفعول الستة الأخرى من قبل الشرطة. وأشار إلى أنه ليس لديهم أي تفاصيل بشأن احتمال حدوث أضرار تعرضت لها القاعدة بسبب الهجوم الصاروخي.

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