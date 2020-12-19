تركيا تقصف مناطق شمال العراق

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ):

قصفت طائرات حربية تركية فجر السبت مناطق حدودية تابعة لقضاء زاخو شمالي محافظة دهوك (100 كيلومتر شمال الموصل).

وذكر موقع "السومرية نيوز" االعراقي أن الهجمات استهدفت مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق نزدور، ورويس، وشيدن، وكشان، وخيزافا، ومنين، وافلهي الحدودية التابعة لقضاء زاخو.

وأشار إلى أن أعمدة الدخان بدأت تتصاعد من المواقع التي تعرضت للهجمات دون معرفة الخسائر والاضرار.

وتقوم المقاتلات والمدفعية التركية بين الحين والاخر بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني التركي، الذي يتخذ من الجبال العراقية قواعد انطلاق لتنفيذ عمليات ضد القوات التركية.