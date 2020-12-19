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وزير الري يصل محافظة السويس لتفقد مشروعات تبطين الترع

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مصراوي Masrawy

09:58 ص السبت 19 ديسمبر 2020

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري صباح اليوم السبت في زيارة للمحافظة.

ويتفقد الدكتور "عبدالعاطي" مشروعات الري والتي تضم تبطين الترعة بالخواطرة والسويس ومتابعة قرية محمد كريم بقرى شباب الخريجين ومركز بحوث المياه وعدد من مشروعات الري.

وكان في استقبال الوزير خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والمهندس عمرو سعيد وكيل وزارة الموارد المائية.

وناقش "عبدالعاطي" أعمال التطوير الجارية لترعة الشلوفة المغذية لقرى شباب الخريجين.

محافظ السويس يستقبل وزير الري

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