أصيب بكورونا.. وفاة وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة السادات

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

سادت حالة من الحزن بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة السادات اليوم السبت، عقب وفاة الدكتور محمد عنبر، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمحافظة المنوفية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأصيب الأستاذ الجامعي بفيروس كورونا مطلع شهر ديسمبر الجاري، وخضع للعزل المنزلي مُتبعًا بروتوكول علاج وزارة الصحة، وساءت حالته الصحية وتدهورت لاحقًا، ودخل العناية المركزة ووضع على جهاز التنفس الصناعي في إحدى المستشفيات الخاصة بالمنوفية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ومن المقرر دفن جثمان الفقيد عقب صلاة الظهر بمقابر العائلة في القاهرة، ونعت أسرة الكلية المتوفي، داعين الله أن يتغمده برحمته الواسعة.