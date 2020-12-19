أخبار عاجلة

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: وصلنا على متن رحلة تاريخية من تل أبيب إلى الرباط -
كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة -
المغرب: الاتفاق مع إسرائيل تضمن فتح مكاتب اتصال بالبلدين -
الاستخبارات العسكرية العراقية: إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا -
تفحم محتويات غرفة في حريق شقة بالبراجيل -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
مصطفى الفقي: إدارة بايدن لن تتخذ مواقف حيادية في ملف حقوق الإنسان -
مساعد شرطة سابق يناشد الرئيس باكيًا: "تعبت من العناية المركزة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

السودان: هل تحققت طموحات الثوار بعد عامين من انتفاضتهم على نظام البشير؟ | نقطة حوار

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
جوليو ريجيني: هل تسوء علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي بسبب أوضاع حقوق الإنسان؟

جوليو ريجيني: هل تسوء علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي بسبب أوضاع حقوق الإنسان؟

نجم الفورميلا 1 لويس هاميلتون أفضل شخصية رياضية لعام 2020 بحسب جوائز بي بي سي الرياضية

نجم الفورميلا 1 لويس هاميلتون أفضل شخصية رياضية لعام 2020 بحسب جوائز بي بي سي الرياضية

النساء "البقلاوة" موضوع عمل فني جديد للبنانية ريمي عقل

النساء "البقلاوة" موضوع عمل فني جديد للبنانية ريمي عقل

إدراج الثقافة اليهودية في البرامج الدراسية في المغرب تثير الجدل

إدراج الثقافة اليهودية في البرامج الدراسية في المغرب تثير الجدل

شبكة عيون الإخبارية