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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 823 وفاة بالبرازيل و274 بجنوب إفريقيا و50 بالمغرب

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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 823 وفاة بالبرازيل و274 بجنوب إفريقيا و50 بالمغرب كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 823 وفاة بالبرازيل و274 بجنوب إفريقيا و50 بالمغرب
كوريا الجنوبية تسجّل 1053 إصابة جديدة

كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 823 وفاة بالبرازيل و274 بجنوب إفريقيا و50 بالمغرب

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، أمس الجمعة، تسجيل 823 وفاة بفيروس كورونا و52544 حالة إصابة جديدة على مدار أربع وعشرين ساعة.

وأودت الجائحة حتى الآن بحياة 185 ألفاً و650 برازيلياً إجمالاً، وأصابت أكثر من سبعة ملايين.

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 2647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 412393 حالة.

وأضافت وزارة الصحة المغربية، أنها سجّلت 50 وفاة مقابل 55، الخميس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 6854.

وأوضحت، أن 2727 فرداً تعافوا من المرض، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 372725 حالة شفاء.

ولم تحدد بعد موعداً لبدء حملة للتطعيم بلقاح مضاد للفيروس، وقال بيان للقصر الملكي في وقت سابق، إنها "ستكون مجانية، وستشمل جميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً".

كوريا الجنوبية

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية ألف إصابة، في ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها ،اليوم السبت، تسجيل 1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 48570.

جنوب إفريقيا

أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت 900 ألف إصابة.

وقالت الوزارة إنه تم خلال الـ 24 ساعة، تسجيل 8725 حالة و274 وفاة، وبلغ إجمالي الوفيات بسبب المرض في جنوب إفريقيا حتى الآن 24285.

بهذه الأرقام تتصدّر جنوب إفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات والوفيات.

وقال وزير الصحة، في وقت سابق، الجمعة، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من المستجد تتسبّب في الموجة الثانية من التفشي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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