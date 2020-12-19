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"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على شرق المملكة ووسطها

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"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على شرق المملكة ووسطها "الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على شرق المملكة ووسطها
رياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنوّرة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، ورياحاً نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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