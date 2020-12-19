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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

يزور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، محافظة بورسعيد، اليوم السبت، لتدشين مبادرة "صيادي مصر"، وحضور عدد من الفعاليات على مدار يومين.

ويستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير القوى العاملة، بديوان عام المحافظة لمناقشة عدد من القضايا والملفات العمالية وجهود توفير فرص تدريبية ووظائف للشباب، قبل أن يتوجها إلى المركز الثقافي لتدشين المبادرة بحضور عدد من صيادي بورسعيد.

ومن المنتظر أن تتضمن أيضا زيارة وزير القوى العاملة لبورسعيد في يومها الأول حضور فعاليات مؤتمر المساواة بين الجنسين، ومبادرة "السلامة والصحة" بعنوان "احمي نفسك" وذلك بقطاعات السياحة، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات، بينما يفتتح الوزير، غدًا، الملتقي التوظيفي الأول لخريجي جامعة بورسعيد، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة في مجالي السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال والتدريب، وافتتاح قاعات الاجتماع والملابس الجاهزة والحاسب الآلي بمديرية التنظيم والإدارة بعد تطويرها، كما يفتتح فعاليات مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي الاحتياجات الخاصة، يتخللها تسليم عدد من شهادات وعقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة وشهادات تخرج تدريب مهني بمجالات الملابس الجاهزة، وصيانة الدش والمحمول.