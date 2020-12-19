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شاهد.. صور لـ"سبق" توثق كيف كان التعليم في المملكة في القرن الماضي

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أسئلة شاملة وواضحة وأدوات بسيطة أظهرت جودته وقوته منذ سنوات عديدة

شاهد.. صور لـ

جسد أحد المهتمين للتراث، نماذج من اختبارات الصف الرابع بالمملكة أيام السبعينات والثمانينات الميلادية، وكيف كان التعليم خلال هذه الفترة.

وخص الباحث مرضي عطا الله الفهيقي "سبق"، بصور لنماذج من الاختبارات خلال هذه الفترة، وظهرت خلالها أيضاً كيف كانت الطاولات التي يجلس عليها الطلاب، بالإضافة لأدوات بسيطة كانوا يستخدمونها، والتي مازال بعضها موجوداً حتى الآن.

وأظهرت الصور عدداً من الأسئلة المخصصة للصف الرابع وإتمام المرحلة الابتدائية، والتي كانت شاملة وواضحة، بالإضافة لجمال الخط، بالرغم من قلة الإمكانيات حينها مقارنة بما نشهده الآن من تطور في شتى المجالات وتحديداً قطاع التعليم، بدعم من القيادة الرشيدة.

وتأتي هذه النماذج لتؤكد على جودة وقوة التعليم بالمملكة، منذ سنوات عديدة، واستخدام المعلمين للإمكانيات المتوفرة، ليقدموا لنا أجيالاً واعية متسلحين بالعلم ليكملوا مسيرة التنمية والنهضة ببلاد الحرمين.

شاهد.. صور لـ

شاهد.. صور لـ

شاهد.. صور لـ

شاهد.. صور لـ

شاهد.. صور لـ

شاهد.. صور لـ

شاهد.. صور لـ

شاهد.. صور لـ

التعليم في وزارة التعليم التعليم في المملكة السعودية تعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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