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تفاعلاً مع "سبق".. " تستضيف المطرقي مصمم المخططات التفاعلية

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تفاعلاً مع "سبق".. الإخبارية" تستضيف المطرقي مصمم المخططات التفاعلية تفاعلاً مع "سبق".. " تستضيف المطرقي مصمم المخططات التفاعلية
للحديث عن براءة الاختراع التي حصل عليها من الهيئة للملكية الفكرية

تفاعلاً مع

تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" عن حصول مواطن من محافظة رفحاء على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعد تصميمه مخططات تفاعلية لجميع أحياء السعودية، استضافت قناة المواطن رضا المطرفي أمس الجمعة في استديو القناة للحديث عن براءة الاختراع التي حصل عليها من الهيئة السعودية للملكية الفكرية نظير تصميمه مخططات تفاعلية بواسطة جهاز حاسوب لجميع أحياء السعودية.

وتحدث المطرفي بإسهاب لمذيع القناة عن أهمية البرنامج، ومزاياه، وعن إمكانية تطويره، والاستفادة منه مستقبلاً، وعن احتوائه على المنظومة العقارية، وتنظيم عملها، وضبط آلياتها بإدخال التقنية عليها.

وكانت "سبق" قد نشرت الأحد الماضي تفاصيل حصول المطرفي على براءة اختراع بعد تصميمه مخططات تفاعلية. "المطرفي" يحصل على براءة اختراع بعد تصميمه مخططات تفاعلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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