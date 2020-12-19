فريق بايدن يتهم وزارة الدفاع الأمريكية بالتوقف عن التعاون

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مصراوي Masrawy

اتّهم فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجمعة، وزارة الدفاع (البنتاجون) بالتوقّف فجأة عن تقديم إحاطات له خلال الفترة الانتقالية، منبّها من تداعياتٍ محتملة لذلك على الأمن القومي.

ووفقا لفضائية الحدث، عبّر يوهانس أبراهام، عضو الفريق الانتقالي لبايدن، عن "قلقه للإيقاف المفاجئ هذا الأسبوع للتعاون المُقتصِر أصلا على هذا الملفّ".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يرفض الإقرار بهزيمته الانتخابية، قد منع الوكالات الحكومية، حتّى وقت قريب، من التعاون مع فريق بايدن، خلافا لما تنصّ عليه الأعراف.

وصرّح وزير الدفاع بالإنابة كريس ميلر، في بيان الجمعة، بأن الطرفين "اتّفقا بشكل مشترك على توقّفٍ خلال الأعياد" عن تقديم إحاطات.

لكنّ أبراهام نفى ذلك أمام الصحافة، محذّرا من أن "الفشل في العمل معا يمكن أن يتسبّب بتداعيات" بعد تنصيب بايدن في يناير.

ويأتي هذا التعطّل في مسار انتقال السلطة الذي يتم تقليديا التعامل معه بعناية في الولايات المتحدة، بُعيد اكتشاف هجوم إلكتروني استهدف البنى التحتية للبلاد ويحتمل أن تكون روسيا مسؤولة عنه.