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إعلان أسماء المقبولين بمسابقة وظائف "حسن حلمي" في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

11:06 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أسماء المقبولين بمسابقة وظائف مركز حسن حلمي، لذوي الاحتياجات الخاصة.

واعتمدت اللجنة في اختيار المقبولين، من بين ١١٨ متقدمًا انطبقت عليهم الشروط وجرى إجراء الاختبارات لهم، على مجموعة من المعايير هي (السمات الشخصية -المؤهل الدراسي المناسب -تقدير المؤهل -الدراسات العليا -الاختبار التحريري -والمقابلة الشخصية).

ونشرت الصفحة الرسمية للمحافظة، تفاصيل قبول أسماء ٢٤ متقدمًا من الذين اجتازوا جميع الاختبارات بأعلى الدرجات، تمهيداََ لبدء التشغيل التجريبي للمركز، لحين الإعلان عن استكمال باقي التخصصات التي أوصت اللجنة بإضافتها لتقديم خدمة متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ونوهت إدارة مركز حسن حلمي بمدينة الخارجة، أنه على المقبولين التوجه لمقر المركز يوم الأحد الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ لاستكمال الإجراءات، مع فتح باب التظلمات اعتبارًا من نفس التاريخ لمدة أسبوعين.

إعلان أسماء المقبولين بمسابقة وظائف مركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد

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