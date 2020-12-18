ضبط 18 طن أسمدة و77 طن أعلاف في الشرقية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية أمكن ضبط 9 قضايا فى مجال حماية الثروة الزراعية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

وبلغت المضبوطات (18 طن أسمدة – 650 كيلو جرام مبيدات – 77 طن أعلاف) بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.