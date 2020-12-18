أخبار عاجلة

الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
مصطفى الفقي: إدارة بايدن لن تتخذ مواقف حيادية في ملف حقوق الإنسان -
مساعد شرطة سابق يناشد الرئيس باكيًا: "تعبت من العناية المركزة" -
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة -
27 % زيادة.. كيف تصاعدت إصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير؟ -
3 دقائق مصورة ترصد رحلة مباحث التموين لحماية صحة المواطنين -
"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 18 طن أسمدة و77 طن أعلاف في الشرقية

Print
ضبط 18 طن أسمدة و77 طن أعلاف في الشرقية ضبط 18 طن أسمدة و77 طن أعلاف في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:41 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية أمكن ضبط 9 قضايا فى مجال حماية الثروة الزراعية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

وبلغت المضبوطات (18 طن أسمدة – 650 كيلو جرام مبيدات – 77 طن أعلاف) بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية