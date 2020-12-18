كندا.. ارتفاع حالات التطرف والكراهية في الجيش يثير قلق المسؤولين

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أوتاوا - (أ ش أ):

تسبب ارتفاع حالات التطرف والكراهية في صفوف الجيش الكندي في زيادة القلق بين المسؤولين الفيدراليين، وخاصة وزير الدفاع الكندي، هارجيت سجان، الذي أكد اتخاذ أوتاوا عددا من الإجراءات لتعزيز التوعية لدى أفراد القوات المسلحة.

يأتي ذلك في أعقاب عدد من الحوادث البارزة في السنوات الأخيرة والتي أثارت مخاوف بشأن المدى الذي وصلت إليه جماعات الكراهية والمتطرفون اليمينيون في صفوف الجيش، الذي يتعامل أيضا مع تمييز أكثر منهجية.

وأعلن وزير الدفاع في مقابلة صحفية عن تشكيل فريق استشاري خاص مكون من عسكريين سابقين مهمته البحث في كيفية قضاء القوات المسلحة على التمييز والكراهية في صفوفها، لاسيما بحق السكان الأصليين وأًصحاب البشرة السمراء.

وكان رئيس الحكومة الكندية، جستن ترودو، قد قال هذا الأسبوع في مقابلة منفصلة، إن مواجهة الكراهية والتطرف ستكون في رأس أولويات رئيس هيئة الأركان المقبل الذي سيخلف الجنرال جوناثان فانس رئيس الأركان الحالي.

وسبق لوزير الدفاع الكندي أن تحدث عن تجاربه الخاصة مع العنصرية عندما كان يخدم في قوات الاحتياط التابعة للقوات المسلحة الكندية في أوائل تسعينيات القرن الماضي. وقال إنه يعتقد أن عدد الحوادث المرتكبة بدافع الكراهية في أوساط القوات المسلحة الكندية ارتفع منذ ذلك الحين. مضيفا أنه يوافق على التركيز على مكافحة الكراهية عند تعيين رئيس هيئة الأركان المقبل.

وطالما نأت الحكومة الفيدرالية الليبرالية عن إقحام نفسها بشكل مباشر في الشؤون الداخلية للجيش في السنوات الأخيرة، واتخذت نهج عدم التدخل إلى حد كبير في التعامل مع سوء السلوك وغيرها من القضايا، وتركها لكبار الضباط للتعامل معها.

كان ذلك قبل سلسلة من الحوادث التي تربط بعض أفراد الخدمة بالجماعات اليمينية المتطرفة وغيرها من السلوكيات البغيضة، والتي تزامنت مع القلق المتزايد في أوتاوا بشأن ارتفاع مثل هذه الحوادث بين عامة الناس الكنديين وأماكن أخرى.

ويؤكد تركيز ترودو على معالجة التطرف عندما سُئل عن الصفات التي يبحث عنها في منصب وزير الدفاع الكندي القادم على درجة قلق الحكومة الليبرالية بشأن وجود المتطرفين في الجيش.

وشهدت السنوات القليلة الماضية عددا من القضايا البارزة للتطرف المزعوم في القوات المسلحة ، بما في ذلك جندي احتياطي سابق في الجيش الكندي كان مجندا مزعوما لمجموعة من النازيين الجدد وهو الآن رهن الاحتجاز بتهم تتعلق بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

كما يحقق الجيش أيضا في المجموعة الرابعة من مجموعة رينجر الكندية بشأن مخاوف من ارتباط بعض الأعضاء بجماعات اليمين المتطرف. وألقت السلطات القبض على أحد الأعضاء في يوليو بعد أن اقتيدت شاحنة عبر بوابات مقر اقامة رئيس الوزراء، وهو متهم بالتجوال وهو مدجج بالسلاح بالقرب من مسكن رئيس الوزراء والحاكم العام هذا الصيف.

وسبق أن حددت المخابرات العسكرية العشرات من أفراد الخدمة النشطين الآخرين على أنهم ينتمون إلى مجموعات كراهية أو أدلوا بتصريحات عنصرية أو تمييزية. بينما أُجبر البعض على ترك الجيش، سُمح لآخرين بالبقاء بعد تأديبهم.

ويرى وزير الدفاع أن القوات المسلحة قطعت شوطا طويلا في مجال تعزيز التوعية لدى أفرادها حول العنصرية والكراهية واتخاذ تدابير لمكافحتهما، وإن كان يعتقد أن عدد الحوادث المرتكبة بدافعهما في أوساط المؤسسة العسكرية لا يزال مرتفعا.