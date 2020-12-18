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وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة

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وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة
قال: خلال يناير ستنطلق حملة تطعيم في عدة مناطق بالمملكة

وكيل

جدد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، التأكيد بأن أخذ اللقاح ضد اختياري وليس إلزامياً، مشيراً إلى أن عدم أخذ الناس للقاح يعني أن الجائحة ستستمر، والمرضى المصابين بالأعراض الخطيرة ستظل أعدادهم كبيرة وكذلك سيستمر تسجيل الوفيات.

وأشار في هذا السياق إلى أن الدول التي لم تلتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازات بما فيها اللقاح دخلت في موجات من الوباء غير مريحة لا للمجتمع ولا للقطاع الصحي، محذراً من أن عدم أخذ اللقاح يعني استمرار الجائحة.

كما كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، في حديثه لقناة "" أنه خلال شهر يناير المقبل سيتم انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في عدة مناطق ومحافظات بالمملكة.

وأكد في هذا الشأن أن كل اللقاحات المعتمدة ثبت أنها آمنة ولا تؤثر على صحة الإنسان، ولفت إلى أن 300 ألف شخص سجلوا لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي" خلال 72 ساعة فقط منذ بداية التسجيل.

وزارة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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