"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية

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ثمن توجيهات الملك رئيس القمة الإسلامية وسمو ولي العهد

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بتنفيذ الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي اتفاق الرياض، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني.

وثمن الأمين العام توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بمواصلة كافة الجهود لدعم الجمهورية اليمنية وحرص المملكة الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

ونوه "العثيمين" بحرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض للوصول إلى الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق مصلحة اليمن ويعيد الأمن والاستقرار.اتفاق الرياض منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين