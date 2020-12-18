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حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

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حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر
أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ بعملها المعتاد في الموقع

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

أنقذت فِرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية مقيمًا مصري الجنسية من الغرق بشاطئ الصدف في الخُبر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة، المقدم عمر بن محمد الأكلبي، أنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ عملها المعتاد في الموقع شاهدت شخصًا في حالة غرق. وعلى الفور أنقذته، وعملت الإسعافات الأولية اللازمة، ونُقل بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مجمع الملك فهد الطبي بالظهران، وحالته الصحية جيدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع المتنزهين لأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدوَّنة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.حرس الحدود المنطقة الشرقية شاطئ الصدف الخبر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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