مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

في مجال الأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية أمكن ضبط قضية بنطاق مديرية أمن الشرقية" بمضبوطات بلغت 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

فى مجال حماية البيئة تم ضبط 3 قضايا بنطاق مديرية أمن الشرقية، بمضبوطات بلغت 34.750 طن مواد غذائية بدون بيانات وبدون علامة تجارية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.