أخبار عاجلة

الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
مصطفى الفقي: إدارة بايدن لن تتخذ مواقف حيادية في ملف حقوق الإنسان -
مساعد شرطة سابق يناشد الرئيس باكيًا: "تعبت من العناية المركزة" -
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة -
27 % زيادة.. كيف تصاعدت إصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير؟ -
3 دقائق مصورة ترصد رحلة مباحث التموين لحماية صحة المواطنين -
"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية

Print
مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:32 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

في مجال الأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية أمكن ضبط قضية بنطاق مديرية أمن الشرقية" بمضبوطات بلغت 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

فى مجال حماية البيئة تم ضبط 3 قضايا بنطاق مديرية أمن الشرقية، بمضبوطات بلغت 34.750 طن مواد غذائية بدون بيانات وبدون علامة تجارية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية